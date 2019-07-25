Москва, , 13:09 — REGNUM

На стадионе «Лужники» сильно пострадал газон футбольного поля из-за проведения концертов. Об этом 25 июля сообщает «Рейтинг букмекеров».

Отмечается, что в той области, где размещается сцена, газон был в неудовлетворительном состоянии ещё за полторы недели до концерта группы Metallica.

Напомним, 31 мая на стадионе прошёл концерт группы Bon Jovi, 15 июня выступила группа Muse, 21 июля состоялся концерт группы Metallica. А на 29 июля запланировано выступление немецкой группы Rammstein.

Читайте также: Американская рок-группа Metallica исполнила в «Лужниках» песню Цоя