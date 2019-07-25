Амман, , 12:56 — REGNUM

Спортсмены из Казахстана завоевали семь медалей на чемпионате Азии по тхэквондо среди кадетов в Иордании. Об этом сообщили 25 июля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Тамир Куатова и Айдана Сундетбай завоевали серебряные медали в весовых категориях до 53 кг и 33 кг соответственно. Бронзовые медали получили Мария Севостянова (47 кг), Назым Махмутова (59 кг), Тамерлан Тилеулес (37 кг), Бегарсы Бекенов (61 кг) и Турсын Ислам (65кг).

Ранее казахстанские тхэквондисты завоевали три золотые медали чемпионата Азии по тхэквондо среди кадетов в Иордании. Аружан Тилеужанова и Нурасыл Куандык заняли второе место, бронзовую медаль завоевала Амина Аширова.

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