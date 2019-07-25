Калгари, Канада, , 12:33 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» продлил контракт с нападающим Сэмом Беннеттом. Об этом 25 июля сообщается на сайте клуба.

Сэм Беннетт Nhl.com

Канадский форвард был выбран «Калгари» в первом раунде драфта-2014 под общим четвёртым номером.

В сезоне 2018/19 Беннет сыграл в 71 матче, в котором забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач. Всего за «Калгари» он провёл 312 игр, на его счету 55 голов и 61 результативная передача.

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