Торонто, Канада, 25 июля 2019, 12:30 — REGNUM
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракты сразу с семью хоккеистами. Об этом 25 июля сообщается на сайте клуба.
Новичками команды стали нападающие Кенни Агостино и Калле Коссила, которые подписали с клубом контракты на два года.
Кроме того, годичные соглашения подписали нападающие Понтус Оберг, Ник Шор, Гаррет Уилсон, Тайлер Годе и защитник Кевин Гравел.
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