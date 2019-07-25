Торонто, Канада, , 12:30 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракты сразу с семью хоккеистами. Об этом 25 июля сообщается на сайте клуба.

Новичками команды стали нападающие Кенни Агостино и Калле Коссила, которые подписали с клубом контракты на два года.

Кроме того, годичные соглашения подписали нападающие Понтус Оберг, Ник Шор, Гаррет Уилсон, Тайлер Годе и защитник Кевин Гравел.

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