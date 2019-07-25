Лос-Анджелес, США, , 11:16 — REGNUM

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признан лучшим футболистом недели в MLS. Об этом 25 июля сообщается на странице лиги в Instagram.

В дерби с «Лос-Анджелесом» 37-летний шведский форвард оформил хет-трик, забив три гола, и принёс своей команде победу со счётом 3:2.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ибрагимович избежал дисквалификации за то, что сломал скулу защитнику «Лос-Анджелеса» Мохамеду Муниру.

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