Кобе, Япония, , 10:55 — REGNUM

Бывший защитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Томас Вермален может перейти в японский клуб «Виссел Кобе». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, 33-летний защитник близок к заключению контракта с «Виссел Кобе», за который играют бывшие футболисты «Барселоны» Андрес Иньеста и Давид Вилья.

Напомним, летом 2014 года Вермален перешёл из «Арсенала» в «Барселону». В сезоне 2018/19 он сыграл в девяти матчах и не отметился результативными действиями. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

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