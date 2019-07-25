Махачкала, , 10:15 — REGNUM

Драка во время игры на чемпионате России по регби обернулась дисквалификацией для троих спортсменов. До конца года не смогут участвовать в соревнованиях двое игроков из Дагестана и один из Москвы.

Так, права участвовать в соревнованиях по регби, регби-7, пляжному регби и находиться в расположении команд лишены Магомед Муртазалиев и Абдула Ахмедов из дагестанской команды и игрок московской «Славы» Тамерлан Хубаев, сообщили в Федерации регби России.

Понесли наказание и сами клубы. Команду «Слава» и Федерацию регби Дагестана оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт игроков сборной Дагестана и московской командой «Слава» произошел в ходе игры на чемпионате России по пляжному регби 20 июля. Игрок дагестанской сборной бросил песком в лицо сопернику, после чего в разбирательстве приняли участие и остальные члены команд. Потасовку прекратили тренеры и администрации команд. Матч был остановлен при счете 5:5.

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