Порту, Португалия, , 09:55 — REGNUM

Полузащитник «Порту» Данилу Перейра покинул расположение команды из-за ссоры с главным тренером Сержиу Консейсау. Об этом сообщает A Bola.

На официальном сайте португальского клуба при этом появилось заявление о том, что Перейра отсутствует на тренировках команды по личным обстоятельствам.

Напомним, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграют «Краснодар» и «Порту». Первый матч пройдёт в Краснодаре 7 августа, ответная игра состоится 13 августа в Португалии.

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