Салоники, Греция, 25 июля 2019, 09:23 — REGNUM
Греческий клуб ПАОК расторг контракт с украинским защитником Евгением Хачериди. Об этом сообщает Sportstime.
Отмечается, что 31-летний защитник сборной Украины получил статус свободного агента. Это подтвердила Федерация футбола Греции.
Ранее сообщалось, что Хачериди планирует уйти из ПАОКа из-за недостатка игровой практики. Он был намерен вернуться в киевское «Динамо», за которое играл до перехода в греческую команду.
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