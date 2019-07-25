Салоники, Греция, , 09:23 — REGNUM

Греческий клуб ПАОК расторг контракт с украинским защитником Евгением Хачериди. Об этом сообщает Sportstime.

Отмечается, что 31-летний защитник сборной Украины получил статус свободного агента. Это подтвердила Федерация футбола Греции.

Ранее сообщалось, что Хачериди планирует уйти из ПАОКа из-за недостатка игровой практики. Он был намерен вернуться в киевское «Динамо», за которое играл до перехода в греческую команду.

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