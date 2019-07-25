Лос-Анджелес, США, 25 июля 2019, 08:57 — REGNUM
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович избежал дисквалификации за инцидент с защитником «Лос-Анджелеса» Мохамедом Муниром. Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что дисциплинарный комитет американской лиги MLS принял решение не отстранять Ибрагимовича, ограничившись предупреждением.
Напомним, что во время матча Ибрагимович ударил Мунира локтем в лицо и сломал ему скулу.
В ближайшие дни Мунир перенесёт операцию. Предполагается, что он пропустит минимум четыре недели.
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