Лос-Анджелес, США, , 08:57 — REGNUM

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович избежал дисквалификации за инцидент с защитником «Лос-Анджелеса» Мохамедом Муниром. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что дисциплинарный комитет американской лиги MLS принял решение не отстранять Ибрагимовича, ограничившись предупреждением.

Напомним, что во время матча Ибрагимович ударил Мунира локтем в лицо и сломал ему скулу.

В ближайшие дни Мунир перенесёт операцию. Предполагается, что он пропустит минимум четыре недели.

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