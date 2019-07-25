Буэнос-Айрес, , 08:44 — REGNUM

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён от игр за национальную команду на срок от двух до шести месяцев. Об этом сообщает TyC Sports.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации издания, на такой срок Месси может быть отстранён за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Ожидается, что решение будет принято на следующей неделе.

Ранее Месси получил дисквалификацию за удаление в матче за третье место Кубка Америки с Чили. Он был отстранён на один матч и получил штраф в размере $1,5 тыс.

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Напомним, после полуфинала Кубка Америки, в котором сборная Аргентины проиграла Бразилии (0:2), Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

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