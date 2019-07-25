Лондон, , 08:24 — REGNUM

Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в переходе Дибалы заинтересован президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, который хочет купить сильного форварда, чтобы поддержать главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Отмечается, что стороны ведут переговоры уже больше месяца. Сумма сделки может составить около €90 млн.

Напомним, летом 2015 года Дибала перешёл из «Палермо» в «Ювентус». Его контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 42 матчах, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

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