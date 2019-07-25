Сассуоло, Италия, , 08:15 — REGNUM

Полузащитник сборной Экваториальной Гвинеи Педро Обьянг перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в «Сассуоло». Об этом 25 июля сообщается на странице итальянского клуба в Twitter.

Условия соглашения клуба с 27-летним футболистом не разглашаются. По информации Football Italia, трансфер игрока составил €8,6 млн.

Обьянг является воспитанником мадридского «Атлетико». В 2015 году он перешёл в «Вест Хэм» из «Сампдории». В составе английского клуба он провёл 91 матч и забил три гола.

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