Чебоксары, , 07:53 — REGNUM

На проходящем в Чебоксарах чемпионате России по лёгкой атлетике Константин Шабанов выиграл золотую медаль в беге на 110 метров с барьерами.

Шабанов пробежал дистанцию за 13,67 секунды. Вторым стал Артем Макаренко с результатом 13,73 секунды. Замкнул тройку Филипп Шабанов (13,88).

Отметим, что чемпион мира 2015 года в в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пропускает чемпионат России из-за травмы колена.

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