Чебоксары, 25 июля 2019, 07:46 — REGNUM
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.
Ласицкене показала результат 1,94 метра, который позволил ей одержать победу. После этого она взяла высоту 2 метра.
Второе место заняла Анна Чичерова, результат которой составил 1,91 м. Третье место поделили Александра Ярышкина и Татьяна Одинева, которые также взяли высоту 1,91 м, но уступили Чичеровой по количеству попыток.
Читайте также: Российская легкоатлетка Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд