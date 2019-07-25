Нью-Йорк, США, , 07:34 — REGNUM

«Ливерпуль» сыграл вничью со «Спортингом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Футбол (cc) jarmoluk

«Спортинг» открыл счёт на четвёртой минуте благодаря голу полузащитника Бруну Фернандеша.

«Ливерпуль» ещё до перерыва смог забить два мяча, отличились форвард Дивок Ориги и хавбек Жоржиньо Вейналдум.

На 53-й минуте полузащитник «Спортинга» Вендел сравнял счёт и принёс своей команде ничью.

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