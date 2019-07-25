Харрисон, , 07:27 — REGNUM

Португальская «Бенфика» одержала победу над «Фиорентиной» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Бенфики» голы забили нападающий Харис Сеферович и полузащитник Кайо. «Фиорентины» отличился форвард Душан Влахович.

Отметим, что в составе «Бенфики» в первом тайме играл российский вратарь Иван Злобин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» одержала победу над «Миланом» в матче Международного кубка чемпионов со счётом 1:0.

Читайте также: «Бавария» обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионов