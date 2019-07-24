Москва, , 17:18 — REGNUM

Боксёр Артём Игнатьев скончался 22 июля в возрасте 36 лет. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

«Федерация бокса скорбит вместе с родными и близкими спортсмена», — говорится в сообщении.

Причина смерти боксёра не называется, прощание с ним состоится 25 июля в Москве.

Артём Игнатьев родился 11 сентября 1982 года в Череповце. В мае 2000 года завоевал титул чемпиона России среди юниоров. В том же году получил звание Мастера спорта России международного класса. В 2002 году завоевал бронзу на чемпионате России, выступая в легчайшем весе.

Напомним, накануне стало известно, что российский боксёр Максим Дадашев скончался от травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который проходил 20 июля в США.