Белгород, , 15:33 — REGNUM

Белгородскую региональную общественную физкультурно-спортивную организацию «Федерация бадминтона» зарегистрировали в Белгороде. Возглавил объединение Владимир Тикунов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 24 июля учредители Федерации. Среди задач общественной организации — популяризация спорта, развитие детско-юношеского направления, создание резерва, открытие новых площадок, в том числе на базе общеобразовательных школ.

«С сентября в Губкинском районе, а также в Белгородском и Грайворонском районах на базе школ откроются залы, где тренеры будут преподавать бадминтон. Хотим также обучать преподавателей физкультуры, чтобы в школах проводились внеклассные занятия по этому виду спорта», — уточнила один из учредителей Федерации бадминтона Светлана Ставропольцева.

Федерация бадминтона располагается в физкультурно-оздоровительном комплексе «Парус» в пгт. Разумное Белгородского района. С момента открытия ФОКа, с 2007 года, там проходят занятия по бадминтону для взрослых и детей.