Гамбург, Германия, , 15:10 — REGNUM

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом во втором круге турнира в Гамбурге (Германия). Встреча, продолжавшаяся 2 часа, завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:3

Рублёв восемь раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с победителем матча между австрийским теннисистом Домиником Тимом и представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

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