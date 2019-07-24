Шэньчжэнь, Китай, , 15:03 — REGNUM

Призовой фонд итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) 2019 года будет увеличен вдвое. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что ранее на протяжении нескольких лет призовой фонд турнира составлял $7 млн. Теперь его размер составит $14 млн.

Кроме того, победительница итогового чемпионата, которая сумеет не проиграть ни одного матча, получит $4,75 млн. Эта сумма будет рекордной в истории тенниса.

Напомним, в 2018 году итоговый чемпионат выиграла украинская теннисистка Элина Свитолина, не потерпевшая на турнире ни одного поражения. В 2019 году турнир пройдёт с 27 октября по 3 ноября в Шэньчжэне (Китай).

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