Бирмингем, Великобритания, 24 июля 2019, 13:39 — REGNUM
Английский футбольный клуб «Астон Вилла» объявил о подписании контракта с полузащитником Махмудом Хасаном, более известным как Трезеге. Об этом 24 июля сообщается на сайте клуба.
Подробности соглашения с 24-летним египетским футболистом не разглашаются. Ранее Трезеге выступал за турецкий клуб «Касымпаша».
В сезоне 2018/19 Трезеге сыграл в 38 матчах, в которых забил девять голов и отдал 10 результативных передач.
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