Бирмингем, Великобритания, , 13:39 — REGNUM

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» объявил о подписании контракта с полузащитником Махмудом Хасаном, более известным как Трезеге. Об этом 24 июля сообщается на сайте клуба.

Подробности соглашения с 24-летним египетским футболистом не разглашаются. Ранее Трезеге выступал за турецкий клуб «Касымпаша».

В сезоне 2018/19 Трезеге сыграл в 38 матчах, в которых забил девять голов и отдал 10 результативных передач.

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