Москва, , 13:22 — REGNUM

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.

По словам агента футболиста, контракт Мельгарехо заканчивается через год, но он может не доиграть сезон в «Спартаке» и перейти в другой клуб.

Также отмечается, что никаких переговоров по трансферу Мельгарехо не ведут ни агенты игрока, ни клуб.

Напомним, Мельгарехо играет за «Спартак» с 2016 года. В сезоне 2018/19 он провёл 23 матча в чемпионате России, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

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