Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM

Футбольный клуб «Ростов» советует главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александру Егорову уделить особое внимание работе арбитров, нежели физическому состоянию футболистов.

«Что касается слабых ножек Матиаса Норманна, то давайте так — пусть каждый занимается своей работой. Физическое состояние игроков «Ростова» будет оценивать главный тренер команды. Александру Егорову, наверное, стоит обратить внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в нашем чемпионате в новом сезоне. Потому что есть ощущение, что за первые два тура скандалов в части судейства произошло уже больше, чем за весь прошлый футбольный сезон», — высказался на этот счёт PR-директор «Ростова» Денис Штанько.

ИА REGNUMнапоминает, что арбитр матча «Ростов» — «Спартак» (Москва) допустил две ошибки. Это признал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров. По его мнению, судья Кирилл Левников не удалил игрока «Спартака» Зелимхана Бакаева и не назначил на 60-й минуте пенальти в ворота москвичей.

Также по теме: В РФС признали ошибки арбитра на матче «Ростов» — «Спартак»