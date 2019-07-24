Лилль, Франция, 24 июля 2019, 11:52 — REGNUM
Французский «Лилль» отказался продавать нападающего Николя Пепе в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Yahoo Sports.
Отмечается, что «Лилль» оценивает 24-летнего форварда в €77,9 млн.
Ранее сообщалось, что клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. При этом на игрока также претендует итальянский «Наполи».
В сезоне 2018/19 Пепе сыграл в 41 матче, забив 23 гола и отдав 12 результативных передач.
Читайте также: СМИ: «МЮ» продвинулся в вопросе о покупке защитника Пепе