Лилль, Франция, , 11:52 — REGNUM

Французский «Лилль» отказался продавать нападающего Николя Пепе в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Yahoo Sports.

Отмечается, что «Лилль» оценивает 24-летнего форварда в €77,9 млн.

Ранее сообщалось, что клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. При этом на игрока также претендует итальянский «Наполи».

В сезоне 2018/19 Пепе сыграл в 41 матче, забив 23 гола и отдав 12 результативных передач.

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