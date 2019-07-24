Москва, , 11:49 — REGNUM

«Ответственность за обеспечение безопасности на матче несёт принимающий клуб», — такой вердикт вынес Российский футбольный союз (РФС), проанализировавший инцидент с болельщиками «Спартака» на стадионе «Ростов-Арена». Волнения среди фанатов столичного клуба начались после того, как организаторы вместе с силовиками ограничили выход болельщиков из подтрибунного помещения «для идентификации и задержания правонарушителей». РФС также призывает правоохранительные органы вести себя с болельщиками, не нарушающими закон, «корректно и уважительно».

«РФС убежден, что ответственность должна быть персонифицированной. Порядок выхода со стадиона должен быть комфортным. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство остальным зрителям. Ответственность за обеспечение безопасности на матче несет принимающий клуб. Если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований», — сказано в сообщении РФС.

В РФС решено проработать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учётом поступивших предложений.

Напомним, что драка на стадионе «Ростов-Арена» произошла после матча «Ростов» — «Спартак». В течение длительного времени болельщикам не давали покинуть помещение, что вызвало негодование среди гостей. Вмешаться пришлось ОМОНу. В действиях силовиков губернатор Ростовской области Василий Голубев нарушений не увидел.

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