Буэнос-Айрес, , 11:39 — REGNUM

Глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа исключён из совета ФИФА. Об этом сообщает TSN.

Отмечается, что Тапиа исключён из совета ФИФА по решению Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Причиной стали его высказывания во время проведения Кубка Америки.

Тапиа раскритиковал руководство КОНМЕБОЛ, а также бразильскую футбольную конфедерацию. По его словам, судейство и качество полей не позволили сборной Аргентины обыграть Бразилию в полуфинале турнира.

Напомним, ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил о коррупции в КОНМЕБОЛ. В результате он был дисквалифицирован и оштрафован.

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