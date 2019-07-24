Лас-Вегас, США, , 11:11 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» подписал контракт с защитником Дериком Энгелландом. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что соглашение с 37-летним игроком имеет статус ветеранского контракта. Стороны продлили сотрудничество на один сезон.

Добавим, что Энгелланд является альтернативным капитаном «Вегаса». В сезоне 2018/19 он сыграл в 74 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач. В семи матчах плей-офф на его счету одна голевая передача.

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