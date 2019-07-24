Краснодар, , 11:05 — REGNUM

Краснодарский спортсмен Алан Тыщенко завоевал «серебро» чемпионата Европы по легкой атлетике среди слабослышащих спортсменов, которые проходили в немецком Бохуме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

В состав сборной России вошли три спортсмена Центра паралимпийской подготовки Краснодарского края — это Алан Тыщенко из Новопокровского района, Анджела Алемсеитова из Краснодара и Оксана Удодова из Тихорецкого района.

Алан Тыщенко занял второе место в беге на 110 метров с барьерами — при этом все призовые места завоевали российские спортсмены: «золото» в этом забеге получил Владислав Князев из Нижнего Новгорода, а «бронзу» — Максим Куликов из Саранска.