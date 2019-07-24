Торонто, Канада, , 10:59 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» обменял нападающего Дэвида Кларксона в «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщается на сайте канадского клуба.

В результате обмена в обратном направлении последовал вратарь Гаррет Спаркс. Также «Торонто» получил право выбора в четвёртом раунде драфта-2020.

Отметим, что 35-летний Кларксон не выходил на лёд уже в течение трёх лет, он значится в списке травмированных игроков.

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