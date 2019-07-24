Москва, , 10:13 — REGNUM

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Молдавии в раунде плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2019. Встреча завершилась со счётом 8:0.

В составе сборной России хет-трик оформил Фёдор Земсков, дубль на счету Бориса Никонорова. Ещё по голу забили Артур Папоротный, Алексей Макаров и Дмитрий Шишин.

Сборная России вышла во второй групповой этап турнира, где сыграет с командами Азербайджана, Швейцарии и Испании.

Напомним, сборная России по пляжному футболу является двукратным чемпионом мира.

Читайте также: Женская сборная России по пляжному футболу стала финалисткой ЧЕ