Кванджу, Южная Корея, , 10:06 — REGNUM

Апелляция сборной Литвы на дисквалификацию пловца Данаса Рапшиса отклонена. Об этом сообщает «Р-спорт».

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, Рапшис занял первое место, но был дисквалифицирован за фальстарт.

В результате победы досталась китайцу Сунь Яну. Серебро взял японец Кацухиро Мацумото. Бронзу поделили российский пловец Мартин Малютин и британец Данкан Скотт.

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