Буэнос-Айрес, , 09:49 — REGNUM

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч национальной команды. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что Месси получил дисквалификацию на один матч и штраф в размере $1,5 тыс. за слова о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Таким образом, Месси не сыграет за сборную Аргентины в стартовом матче отборочного цикла ЧМ-2022.

Напомним, в ходе проведения Кубка Америки Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции, заявив, что судьи дали выиграть турнир сборной Бразилии.

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