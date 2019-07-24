Волгодонск, Ростовская область, , 09:49 — REGNUM

В Ростовской области создадут центр единоборств, сообщает пресс-служба Ростовской АЭС. Спортивный комплекс стоимостью в 200 млн рублей будет расположен в Волгодонске. Уточняется, что половина указанной суммы будет выделена в 2020 году из региональной казны.

Ожидается, что в центре единоборств ежедневно будут заниматься более 600 человек. Вопрос о создании центра единоборств был поднят в октябре 2017 года. Спустя полтора года было получено положительное заключение на проектно-сметную документацию. Муниципалитет выделил земельный участок под объект.

В администрации Волгодонска добавили, что губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал городу оборудование для малых спортплощадок комплекса ГТО. Кроме того, глава региона отметил, что городу необходим ещё один спорткомплекс.

«В городе, где сильны традиции плавания, где есть прекрасная школа плавания и воспитаны чемпионы, есть потребность в таком комплексе. Я считаю, это следующий проект, который может быть реализован», — сказал Голубев.