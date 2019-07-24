Москва, , 09:00 — REGNUM

В Российском футбольном союзе (РФС) выяснили, что стало причиной драки на стадионе «Ростов-Арена» с участием болельщиков «Спартака» и ОМОНа. Так, давку и волнения спровоцировало принятое организаторами и полицией решение об ограничении выхода болельщиков из подтрибунного помещения «для идентификации и задержания правонарушителей».

«РФС убежден, что ответственность должна быть персонифицированной. Порядок выхода со стадиона должен быть комфортным. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство остальным зрителям. Ответственность за обеспечение безопасности на матче несет принимающий клуб. Если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований. В то же время мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно», — говорится в сообщении РФС.

В ближайшее время статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учётом предложений будут актуализированы.

ИА REGNUMранее сообщало, что вмешаться в драку с участием болельщиков московского «Спартака» пришлось ОМОНу. Действия правоохранителей были зафиксированы очевидцами и выложены в Сеть. Губернатор Ростовской области Василий Голубев не увидел нарушений в действиях ОМОНа. По его мнению, «полиция выполняла обычную работу, а с болельщиками обошлись тактично».

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