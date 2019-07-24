Лилонгве, , 09:24 — REGNUM

Футболист клуба Nyasa Big Bullets Хассан Каджоке был признан лучшим нападающим матча, за что фанат вручил ему курицу. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv).

По информации телеканала, произошедшее вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Увидев фото, пользователи подумали, что курица — официальная награда игрока за звание лучшего нападающего в рамках игр премьер-лиги Малави.

Фанат наградил Каджоке курицей после матча Nyasa Big Bullets против Karonge United, который завершился со счетом 5:0. Игра команд прошла в воскресенье, 21 июля. Два из пяти голов были забиты Каджоке.

В ответ на шумиху Федерация футбола Малави сообщила, что подарок не был предоставлен организаторами. Курицу подарил фанат Каджоке, который был впечатлен игрой футболиста. В ответ на запрос федерации футбола клуб Nyasa Big Bullets выставил на своей странице в социальной сети Facebook фотографию, на которой фанат вручает игроку курицу.