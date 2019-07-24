Лэндовер, США, , 08:55 — REGNUM

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил серьёзную травму во время матча с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Асенсио получил разрыв крестообразной связки, из-за чего выбыл из строя на длительный период. Он может полностью пропустить предстоящий сезон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» одержал победу над «Арсеналом» в матче Международного кубка чемпионов со счётом 2:2 (3:2 — по пенальти). Асенсио отметился голом.

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