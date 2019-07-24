Андорра-ла-Велья, , 08:26 — REGNUM

Казахстанская «Астана» сыграла вничью с клубом «Санта-Колома» из Андорры в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Команды на протяжении 90 минут матча не смогли открыть счёт. Ответный матч состоится 1 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ПСВ Эйндховен» одержал победу над «Базелем» в во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов со счётом 3:2.

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