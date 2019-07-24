Андорра-ла-Велья, 24 июля 2019, 08:26 — REGNUM
Казахстанская «Астана» сыграла вничью с клубом «Санта-Колома» из Андорры в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Команды на протяжении 90 минут матча не смогли открыть счёт. Ответный матч состоится 1 августа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ПСВ Эйндховен» одержал победу над «Базелем» в во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов со счётом 3:2.
Читайте также: ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионов