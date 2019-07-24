Санкт-Петербург, , 08:07 — REGNUM

Голкипер норвежского «Сарпсборга» Александр Васютин стал игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал с футболистом соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/23.

Васютин является воспитанником «Зенита». В молодёжной команде клуба он играл с 2013 по 2016 год. После этого он отправился в финский «Лахти», где играл полтора года на правах аренды.

В 2018 году Васютин перешёл в «Сарпсборг», за который сыграл 37 матчей в чемпионате Норвегии, Кубке страны и Лиге Европы.

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