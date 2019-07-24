Лэндовер, США, , 07:39 — REGNUM

Мадридский «Реал» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2 (3:2 — по пенальти).

«Арсенал» забил два гола в первом тайме, отличились нападающие Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. Во втором тайме «Реал» сравнял счёт благодаря голам Гарета Бэйла и Марко Асенсио.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Реала», победный удар исполнил Винисиус Жуниор.

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