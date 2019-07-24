Краснотурьинск, Свердловская область, , 07:18 — REGNUM

Двое юных спортсменов из Свердловской области не попали на первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 13−14 лет. Их поездка не может состояться, так как между Россией и Грузией прекращено авиасообщение.

Как сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск», 14-летняя девушка и 13-летний юноша являются воспитанниками Спортивной школы олимпийского резерва города Краснотурьинска.

Отметим, что первенство Европы среди юношей и девушек начнётся 3 августа 2019 года в Грузии.

Напомним, что из-за кризиса в российско-грузинских отношениях временно прекращено авиасообщение между странами. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ предусматривает запрет для перелётов с 8 июля.