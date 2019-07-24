Лэндовер, США, , 05:31 — REGNUM

Победой ФК «Реал Мадрид» закончился матч Международного кубка чемпионов с ФК «Арсенал». Игра завершилась со счётом 2:2, пенальти — 3:2.

«Реал» выиграл в серии пенальти. В основное время были забиты голы нападающим «Арсенала» Александром Ляказеттом на 10-й минуте (с пенальти), нападающим «Арсенала» Пьер-Эмериком Обамеянгом на 24-й минуте.

Следующие два гола были за «Реалом»: на 56-й минуте мяч в ворота «Арсенала» отправил нападающий Гарет Бейл, на 59-й минуте полузащитник испанцев Марко Асенсио.

Затем была серия пенальти, в которой победу одержал «Реал Мадрид».

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