Москва, , 22:15 — REGNUM

Сборная России выиграла все золотые медали первого в истории чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниорок, проходившего с 19 по 21 июля в Москве.

В турнире приняли участие спортсменки из более чем 60 стран мира Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Всего было разыграно восемь комплектов наград: четыре медали в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три — в групповой и одна командная. В состязании приняли участие спортсменки из 62 стран, в индивидуальной программе выступали 137 гимнасток, в групповых — 186.

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ на церемонии закрытия турнира заявил, что чемпионат открыл новую главу в истории этого вида спорта.

«Каждая гимнастка — это Золушка, — сказал Ватанабэ. — Я надеюсь, что хрустальные туфельки, которые они получили здесь, не разобьются. Я надеюсь, что гимнастки будут любить художественную гимнастику».

Президент Федерации художественной гимнастики г. Москвы, генеральный директор группы «ФосАгро» Андрей А. Гурьев выразил уверенность, что среди участниц соревнований обязательно будут будущие многократные чемпионки Европы и мира, победительницы олимпиад, краса и гордость нашей страны.

«Этот успешный турнир стал настоящим космодромом, с которого на небосклон художественной гимнастики запущена целая россыпь юных звездочек», — подвел итог соревнований Андрей А. Гурьев.

Прославленная тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина А. Винер-Усманова подчеркнула, что художественная гимнастика — это не только спорт, но и искусство, и именно дети, как никто другой, «чувствуют это и передают в своих движениях и своих программах».

Пожалуй, главной звездой турнира стала Лала Крамаренко — ей удалось завоевать золото в упражнениях с мячом и с булавами. По одной золотой медали завоевали Анастасия Симакова со скакалкой и Дария Сергаева с лентой. Наша сборная была выше на голову и в групповых упражнениях.

По-настоящему зажгло зал показательное выступление юных воспитанниц Кировской школы художественной гимнастики Анны и Алины Торговановых. Школа была открыта при поддержке «ФосАгро» на базе движения «Детям России — Образование, Здоровье и Духовность» (ДРОЗД), созданного ещё в 2003 году по инициативе заместителя председателя Совета директоров компании, вице-президента Российского союза химиков, мастера спорта международного класса Андрея Г. Гурьева. Прославленная Ирина А. Винер-Усманова в 2011 году лично дала старт работе школы, где с воспитанницами занимаются её бывшие ученики.

«Наши девочки, несмотря на совсем юный возраст — всего 10 лет, уже имеют хороший опыт соревнований и даже некоторые заслуги. Выступление в рамках чемпионата мира по художественной гимнастике открывает им новые перспективы, — рассказывает Елена Ерёменко, старший тренер отделения художественной гимнастики г. Кировска, — За эту чудесную возможность, а также за стабильную идейную и финансовую поддержку хочу выразить огромную благодарность компании «ФосАгро».

"Все такое большое и красивое! Мы очень волновались, а надо было улыбаться и выступить как можно лучше, — говорит Алина Торгованова. — Это событие навсегда запомнится. Это было здорово!»

Сейчас Анна и Алина на каникулах, после них девочек ждут новые соревнования.

Их тренеры уверены: участие сестёр Торговановых в чемпионате мира может оказаться трамплином в большой спорт.

Добавим, что чемпионат прошел в уникальном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, открытом недавно в российской столице. Это самый крупный специализированный центр гимнастики в мире — он может вместить почти четыре тысячи зрителей. Его символом стала уникальная крыша в виде развевающейся гимнастической ленты.

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