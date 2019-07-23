Москва, , 18:51 — REGNUM

В Федерации бокса РФ подтвердили факт смерти российского боксёра Максима Дадашева от повреждений, полученных 20 июля в США во время боя с Субриэлем Матиасом, сообщает 23 июля ТАСС.

По словам генерального секретаря федерации Умара Кремлева, семья Максима Дадашева будет получать пожизненное пособие.

«Мы сделаем пожизненные выплаты семье Максима Дадашева. Будем поддерживать семью», — цитирует ТАСС заявление Кремлева.

Как сообщало ИА REGNUM, 28-летний российский боксёр Максим Дадашев в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, проводившемся в США, получил тяжелый отёк мозга. Медики сделали операцию по трепанации черепа, однако спасти спортсмена не смогли.

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