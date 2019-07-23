Ростов-на-Дону, , 18:39 — REGNUM

Посетители официального сайта футбольного клуба «Ростов» определились с лучшим игроком матча с московским «Спартаком». Наибольшее количество голосов получил Роман Ерёменко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих.

Так, за полузащитника отдали голоса 4,68% болельщиков. Второй результат — 4,64% — у хавбека Хорена Байрамяна, открывшего на 23-й минуте счёт в матче. Третьим стал Матиас Норманн — 4,56%.

Напомним, матч на «Ростов-Арене"между «Ростовом» и «Спартаком» победителя не выявил — 2:2. Хозяева поля открыли счёт и на последней минуте его сравняли. Желто-синие были возмущены решениями судьи Кирилла Левникова.

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