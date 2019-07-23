Кванджу, Южная Корея, , 15:50 — REGNUM

Российский пловец Мартин Малютин выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Малютин занял третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Победителем стал китайский спортсмен Сунь Ян, которому золото досталось после дисквалификации Данаса Рапшиса из Латвии. Серебряныйм призёром стал японский пловец Кацухиро Мацумото.

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