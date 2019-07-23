Кванджу, Южная Корея, 23 июля 2019, 15:50 — REGNUM
Российский пловец Мартин Малютин выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Малютин занял третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем.
Победителем стал китайский спортсмен Сунь Ян, которому золото досталось после дисквалификации Данаса Рапшиса из Латвии. Серебряныйм призёром стал японский пловец Кацухиро Мацумото.
Читайте также: Российские ватерполистки разгромили соперниц из Южной Кореи