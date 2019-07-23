Самара, , 15:47 — REGNUM

Стало известно, состав какого российского футбольного клуба пополнил бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан. Полузащитник подписал контракт с самарской командой «Крылья Советов», сообщается на сайте клуба. Уточняется, что молдавский игрок заключил соглашение с «Крыльями Советов» по схеме «1+1».

"35-летний игрок известен российским любителям футбола по выступлениям за «Рубин» и «Ростов», в котором он играл с 2008 года. Вплоть до 2018 года Александр Гацкан защищал цвета национальной сборной Молдавии. За «Крылья Советов» Александр будет выступать под номером 8», — уточняется в пресс-службе самарской команды.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Гацкан провёл заключительный матч в составе жёлто-синих 20 июля. Капитанскую повязку хавбек отдал исландскому защитникуРагнару Сигурдссону. Свой уход молдавский футболист объяснил тем, что планирует продолжить игровую практику. Гацкан играл за «Ростов» с 2008 года.

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