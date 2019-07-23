Сайтама, Япония, , 15:41 — REGNUM

Лондонский «Челси» одержал победу над «Барселоной» в товарищеском матче. Встреча прошла в Сайтаме (Япония) и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Челси» голы забили Тэмми Абрахам и полузащитник Росс Баркли. У «Барселоны» отличился хавбек Иван Ракитич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский полузащитник Антуан Гризманн сыграл первый матч в составе «Барселоны».

Читайте также: «Бавария» обыграла «Реал» на Международном кубке чемпионов

Читайте ранее в этом сюжете: Гризманн сыграет в основном составе «Барселоны» против «Челси»