Амман, , 15:36 — REGNUM

Спортсмены из Казахстана Нурбек Газез и Абдурахман Марипов завоевали бронзовые медали на чемпионате Азии по тхэквондо среди молодежи в Иордании, сообщили 23 июля в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Газез выступил в весовой категории 48 кг, Марипов — в категории 73 кг. Всего в соревнованиях принимают участие 385 спортсменов из 28 стран Азии. Казахстан представляют 20 тхэквондистов.

Ранее бронзовые медали завоевали казахстанские спортсмены Балнур Спабек в весовой категории до 52 кг и Нуриса Турарова — в категории до 68 кг. Чемпионат Азии проходит в столице Иордании — Аммане.

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