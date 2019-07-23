Челябинск, , 15:32 — REGNUM

Челябинский «Трактор» расторг контракт с нападающим Энвером Лисиным. Об этом 23 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение клуба с игроком расторгнуто по согласию сторон. Ранее Лисин не смог отправиться с командой на предсезонный сбор из-за травмы.

Напомним, Лисин перешёл в челябинский клуб из московского «Спартака» в нынешнее межсезонье. До этого он играл в «Сибири», «Салавате Юлаеве», «Адмирале», ЦСКА, магнитогорском Металлурге, «Ак Барсе», а также ряде североамериканских клубов.

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